Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor Denizlispor: 1-5 | MAÇ SONUCU ÖZET

Kocaelispor Denizlispor: 1-5 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altaş Denizlispor, deplasmanda Kocaelispor'u 5-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 16:08
Kocaelispor Denizlispor: 1-5 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

28. dakikada İsmail Aissati'nin ara pasında topla buluşan Mayi topu filelere gönderdi. 0-1
42. dakikada Benhur'un seken şutunda topla buluşan Pereira ceza sahası içine girdi. Pereira'nın şutunu kaleci Abdulkadir engellemek istese de top ağlara gitti. 1-1
49. dakikada Kocaelispor ceza sahasına giren Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu, kaleci İsmet ile karşı karşıya kaldı. Mustafa aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1
66. dakikada Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde Mayi'nin şutu ağlara gitti. 1-3
67. dakikada golün santrasında topu kazanan Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu ceza sahasına girerek, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4
89. dakikada kaleci İlyas'ın önde olduğunu gören Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma vuruşu filelerle buluştu. 1-5

DİĞER
Yine kaçamadı! Böyle görüntülendi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel 'aşk' iddialarına yanıt vermişti...
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor