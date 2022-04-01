Sezonun en iddialı ekiplerinden Bandırma'da Başkan Onur Göçmez, Samsun maçı öncesi soruları yanıtladı. A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında Koray Baloğlu'na konuşan Göçmez, hedeflerinin ilk iki sırada yer alıp Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Göçmez, "Süper Lig'e adayız, hedefimiz ilk ikiden çıkmak. Bu bir süreç, çok zorlu rakiplerimiz var. Samsunspor maçı bayram havasında, güzel bir maç olacak. İnşallah biz kazanırız. Samsunspor için kritik bir viraj, bizim için de ilk ikiyi istiyorsak çok önemli bir maç. Süper Lig'de nadir göreceğiniz yüksek kalitede, çok zevkli bir futbol olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Onur Göçmez, bu sezon golleri ve asistlerle dikkat çeken oyuncuları Keny'den çok memnun olduklarını söyledi.

'KORUYACAĞIZ'

Göçmez, "Keny, çok iyi noktalara geleceğine inandığımız bir futbolcu. Kendisini geliştirmesi gereken yönleri var ama şu noktada istediğimiz performansı veriyor. Keny ile 2 yıllık sözleşme imzaladık, önümüzdeki yıl da Bandırma forması giyecek. Hiçbir futbolcumuzu sezon sonu bırakmak gibi bir niyetimiz yok çünkü hedefimiz var. Süper Lig stratejisini bile oluşturmaya başladık. Mevcut takımı koruyup, yabancı destekli ve birkaç yerli oyuncuyla Süper Lig'de de devam edeceğiz" diye konuştu.