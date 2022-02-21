Koltuk faktörü

Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunu Ümraniye'den geri alan Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenerek avantajını korudu.İlk yarıda konuk ekip Bursaspor etkiliydi. 7'de Alaskarov'a, 32'de Mustafa Erdem'e gol şansı tanımayan kaleci Akın, 33'üncü dakikada Mehmet Erdem'in müthiş şutuna engel olamadı. Bursa ilk yarıyı önde geçti.



1 DAKİKA ARAYLA

Ankaragücü, 72'de serbest vuruştan Erdem ile skora denge getirdi: 1-1. Başkent ekibi, santra ile kaptığı topla Owusu'yu buluşturdu. Ceza yayına kadar topla sokulan Ganalı forvet, sert bir vuruşla kaleci Erhan'ı mağlup etti ve takımını öne geçirdi: 2-1. Takipçisi Ümraniye ile farkı 3 puana çıkaran Ankaragücü, liderlik yarışında çok önemli bir avantaj elde etti.



TUNA: YİNE BAŞARAMADIK

Başkent deplasmanında öne geçmesine rağmen haftayı puansız kapatan Bursa'da, teknik direktör Tamer Tuna hayli üzgündü. Tuna, "Zorlu bir deplasmanda öne geçiyorsunuz, ama puan alamıyorsunuz. Yine başaramadık" diye konuştu.



DALCI: KRİTİK BİR MAÇTI

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, çok kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: Bursaspor özellikle deplasmanlarda sürpriz sonuçlar alıyor. İlk yarıda bunu yine gördük.