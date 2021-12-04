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BB Erzurumspor İstanbulspor 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Malle, Eren Tozlu ve Hasek kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise Ethemi'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 16:09
BB Erzurumspor İstanbulspor 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı her iki devrede bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Malle, Eren Tozlu ve Hasek kaydetti. İstanbulspor'un Ethemi ile bulduğu gol, puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten BB Erzurumspor, 1. Lig'de zirveye yerleşti. Zorlu Erzurum deplasmanından eli boş ayrılan İstanbulspor ise 20 puan, maç fazlası ve averajla 6. sırada konumlandı.

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