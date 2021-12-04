BB Erzurumspor İstanbulspor 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı her iki devrede bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Malle, Eren Tozlu ve Hasek kaydetti. İstanbulspor'un Ethemi ile bulduğu gol, puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten BB Erzurumspor, 1. Lig'de zirveye yerleşti. Zorlu Erzurum deplasmanından eli boş ayrılan İstanbulspor ise 20 puan, maç fazlası ve averajla 6. sırada konumlandı.