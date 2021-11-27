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Kocaelispor - Menemenspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1’inci Lig’de Kocaelispor, sahasında Menemespor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:21
Kocaelispor - Menemenspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor kendi evinde Nasadoge Menemespor'a 2-1 mağlup oldu.

10'uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
67'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

85'inci dakikada Batuhan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.

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