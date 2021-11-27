Kocaelispor - Menemenspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor kendi evinde Nasadoge Menemespor'a 2-1 mağlup oldu.



10'uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

67'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



85'inci dakikada Batuhan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.

