Dadaş'tan baskın

TFF 1. Lig'de haftanın maçında Manisa FK, Erzurum'u konuk etti. Şampiyonluğun iki büyük adayının maçı nefesleri kesti. Maça etkili başlayan Dadaşlar oldu. 24. dakikada Orhan'ın pasıyla topla buluşan Emircan'ın şutunu Birkan çıkardı, seken topu Mustafa Yumlu tamamladı: 0-1.

SOUSA KAÇIRDI

Manisa FK, ilk yarının son anlarında önemli bir gol kaçırdı. 45+3'te Sousa müsait pozisyonda topu dışarı attı. 49'da Orgill'in şutunu Szumski harika çıkardı. 71'de Olanare, ceza sahasında rakibini geçip vurdu, top kalecide kaldı. 77'de Orgill ortaladı isabet sağlayamadı. Erzurumspor, güçlü rakibini mağlup etti.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, çok önemli bir galibiyet alarak rakiplere gözdağı verdiklerini söyledi. Sözeri, "Ligin en iyi takımlarından biriyle oynadık. İlk yarıda bulduğumuz gol çok önemliydi. Biz şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz" dedi.