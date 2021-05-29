Haberler TFF 1.Lig Şampiyon Kocaelispor

Şampiyon

. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’u Musa, Benhur ve ve golleriyle yenen yeşil-siyahlılar . Lig’e yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Şampiyon Kocaelispor

, destansı bir başarıya imza atıp . Lig'e adını yazdırdı. . Lig play-off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Körfez ekibi, rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle 1. Lig kapısını araladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final mücadelesine hızlı başlayan Kocaelispor, henüz 2. dakikada 'ın golüyle 1-0 öne geçti. 38'de skoru 2-0 yapan gole imzasını koydu. 41'de Akpınar'ın golüyle devre 3-0 Kocaelispor lehine sonuçlandı. Maçta son sözü söyleyen isim 88'de Köse oldu ve Kocaelispor, adını TFF 1. Lig'e yazdırdı.

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