Şampiyon Kocaelispor

Kocaelispor, destansı bir başarıya imza atıp TFF 1. Lig'e adını yazdırdı. TFF 2. Lig play-off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Körfez ekibi, rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle 1. Lig kapısını araladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final mücadelesine hızlı başlayan Kocaelispor, henüz 2. dakikada Musa Nizam'ın golüyle 1-0 öne geçti. 38'de Benhur Keser skoru 2-0 yapan gole imzasını koydu. 41'de Murat Cem Akpınar'ın golüyle devre 3-0 Kocaelispor lehine sonuçlandı. Maçta son sözü söyleyen isim 88'de Bahattin Köse oldu ve Kocaelispor, adını TFF 1. Lig'e yazdırdı.