Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor Altınordu: 0-5 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 0-5 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında , ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve play-offa katılma şansını perçinledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:10
Balıkesirspor Altınordu: 0-5 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında , 'yu konuk etti.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altınordu'nun 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Enis Destan, 39. ve 47. dakikalarda , 64. dakikada ile 82. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 60'a yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Play-off'a kalan son takım olan Altınordu, yarı finalde sezonu 3. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Ligde kalması daha önce kesinleşen Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı.

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