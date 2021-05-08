Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Altay Kazımcan Karataş'la nikah tazeledi!

Son dakika spor haberi: Kazımcan Karataş'la nikah tazeledi!

Son dakika spor haberleri... . Lig ekiplerinden , 18 yaşındaki genç forvet oyuncusu Kazımcan Karataş'ın mukavelesini 5 yıl uzattığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01
Son dakika spor haberi: Altay Kazımcan Karataş'la nikah tazeledi!

. Lig'de play-off oynayacak olan , genç forveti Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Sportif Direktör 'la bir araya gelen 18 yaşındaki golcü, kendisini 5 yıl daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Kazımcan, "Altyapısından doğup büyüdüğüm, birçok duyguyu yaşadığım kulübümle sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Altay kültürünü benimseyerek sürekli gelişmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.

Sezon başında , ve 'nın takımının ilgilendiği Karataş için 'nın kulübünün de devrede olduğu iddia edilmişti.

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