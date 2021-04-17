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. Lig'de 'yu ağırlayacak 31. haftada lige veda edebilir

Bir dönem 'de de boy gösteren , bu hafta alınacak sonuçlara göre . Lig'e düşebilir. Teknik direktör 'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçta puan elde edemedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:41
TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor 31. haftada lige veda edebilir

. Lig'de 'yu konuk edecek 'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

'nda saat 16.00'da başlayacak Akhisarspor-Altınordu maçında hakem düdük çalacak.

Son 4 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarınki maçı kaybetmesi ve düşme hattının hemen üzerindeki ve 'un olası galibiyetlerinde, bitime 3 hafta kala lige veda edebilir.

Teknik direktör 'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçta puan elde edemedi.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 2 maçını kaybeden Altınordu ise son 4 haftaya 52 puanla 6. sırada girdi. Play-off barajında yer alan , 7. durumdaki 'nün 3 puan önünde yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 3-2 kazanmıştı.



Kaynak: AA
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