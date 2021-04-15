Boluspor - Ümraniyespor: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor - Ümraniyespor karşılaşması konuk takımın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Bolu'daki maçı konuk ekip 4-1 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Avdija Vrsajevic, 27'de Emre Gültekin, 81'de Idrissa Camara ve 83'te Lanre Kehinde kaydetti.
Boluspor'un golünü 36'da Gökhan Sazdağı (pen.) attı.
İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 44'e yükseltti. Boluspor ise 35 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada, Ümraniyespor atağında cezasahası içinde kaleciyi geçen Camara'nın şutunda top direkten auta çıktı.
10. dakikada, cezasahası gönderilen topa gelişine vuran Emre Gültekin'in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
15. dakikada, rakibiyle girdiği mücadelede kazanan Kasongo'nun cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda top auta gitti.
19. dakikada, Ümraniyespor atağında topla birlikte cezasahası içine giren Vrsajevic'in sert şutunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada, cezasahası içinde topla buluşan Yusuf Emre Gültekin'in sert şutunda top ağlara gitti.
35. dakikada, cezasahası içinde Ercan Coşkun'un Bolusporlu oyuncu Gökhan Sazdağı'na müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada, Gökhan Sazdağı'nın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-2
44. dakikada, Ercan Coşkun'un orta sahaya yakın bölgeden çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi.
81. dakikada, Ümraniyespor'un kullandığı kornerde cezasahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Kehinde'nin şutunda top ağlara gitti. 1-3
83. dakikada, Yusuf Emre Gültekin'in cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Kehinde'nin şutunda top ağlara gitti. 1-4