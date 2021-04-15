Ankaraspor Altay 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaraspor ile Altay kozlarını paylaştı. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ankaraspor'un gollerini Samet Kaya ve Marcus Pedersen kaydetti. Altay'ın golleri ise Scuk ve Deniz Kadah'dan geldi.

Bu sonuçla küme düşme hattında yer alan Ankaraspor 23 puana ulaşırken 17. sırada bulunuyor. Süper Lig hedefindeki Altay ilk 2 yolunda kritik bir kayıp yaşadı ve 54 puanla 4. sırada yer aldı.