Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor Altay 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 30. haftasında sahasında 'ı konuk etti. hedefinde olan ekibi, Ankaraspor deplasmanında 1 puana razı oldu. Heyecan düzeyi yüksek mücadele 2-2 berabere bitti. Ankaraspor'un gollerini ve kaydetti. Altay'ın golleri ise ve 'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 19:01
Ankaraspor Altay 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ankaraspor'un gollerini ve Marcus kaydetti. Altay'ın golleri ise ve 'dan geldi.

Bu sonuçla küme düşme hattında yer alan Ankaraspor 23 puana ulaşırken 17. sırada bulunuyor. hedefindeki Altay ilk 2 yolunda kritik bir kayıp yaşadı ve 54 puanla 4. sırada yer aldı.

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