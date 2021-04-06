Fırtınalar 'Es'tirirdi

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:31Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
TFF 1. Lig'de bitime 6 hafta kala Altınordu'ya 6-3 mağlup olarak küme düşen Eskişehirspor, eski günlerini özlemle arıyor. 2007-08 sezonunda 13 yıllık hasretine son vererek Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, 2015-16'ya kadar birçok takımın çekindiği bir deplasman ekibi olmuştu. Taraftarının müthiş desteğiyle adından sıkça söz ettiren Es- Es, 5. sezonunda 1. Lig'e de veda etti. Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle altyapıdan çıkardığı oyuncularla yoluna devam eden Eskişehirspor, artık 2. Lig'de boy gösterecek. Es-Es, geçen sezon küme düşmenin kalkmasıyla ligde kalmıştı.