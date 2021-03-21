Haberler TFF 1.Lig Gökhan Geylani: “Halen 2. sıradayız”

: “Halen 2. sıradayız”

Yardımcı Antrenörü , sahalarında ’a 2-0 yenilmelerine rağmen halen ’e yükselebilecek sıralamada kaldıklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 15:15
Gökhan Geylani: “Halen 2. sıradayız”

Teknik Direktör , kendi sahalarında 2-0 yenildikleri maçının son dakikalarında kırmızı kart gördü. Sağlam'ın yerine basın toplantısına katılan , karşılaşmayı değerlendirdi.

"HALEN 2. SIRADAYIZ"
Kendi sahalarında yenilerek lider olma fırsatını teptiklerini dile getiren Geylani, "Giresunspor topu rakibe bırakarak fırsatları kovalayan bir takım. Bizde oyunun böyle gelişeceğini biliyorduk. Takımız eksilene kadar oyun böyle devam etti. Bizim adımıza her şey olumlu gidiyordu, 11'e 11 oyun oynanırken 1 puana üzüleceğimiz bir oyun oynuyorduk. Ama kırmızı kartlardan sonra işin rengi değişti. Biz kendi kendimize elimize gelen fırsatı ortadan kaldırmış olduk. Ligde 7 maç daha kaldı. Halen ligin 2. sırasında bulunuyoruz. Sezon sonuna kadar 'e yükselmek için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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