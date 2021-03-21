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1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri ve kendi kalesine attı. Ankaraspor'un tek golü 'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 18:32
Ankaraspor Boluspor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 27. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol 14. dakikada Boluspor'dan geldi. Deplasman ekibinin golünü kaydetti. Ankaraspor'un golü ise 29. dakikada 'den geldi.

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Boluspor, 90+2'de 'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Boluspor, 12 sırada yer aldı. 16 puanda kalan Ankaraspor ise 17. sırada kendine yer buldu.

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