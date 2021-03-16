Haberler TFF 1.Lig Altay geliyor

geliyor

yönetiminde çıkışa geçen ve zirveyle puan farkını 6’ya indiren ekibi, 18 yıllık hasretine son vermek için iddiasını ortaya koydu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Altay geliyor

. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken , yarışında olduğunu kanıtladı. ve galibiyetlerini, 3-1'lik zaferiyle taçlandıran siyah-beyazlılar, lider Giresunspor'la puan farkını 3 haftada 15'ten 6'ya düşürdü. Altay, direkt ilk ikiden 18 yıldır hasretini duyduğu Süper Lig'e yükselme şansını da iyice artırdı. ekibinin teknik patronu ise 6. maçında 4. galibiyetini alarak takımının başarısında alkış topladı.

SIRA MENEMEN'DE
Balıkesirspor galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Sahada istediklerimizi yapan, topa sahip olan, kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir Altay takımı vardı. Gelişim sürecimiz çok olumlu ilerliyor. Aynı sonuçları almak en büyük temennimiz" dedi. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta derbide 'u devirip serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Sarı kart cezalısı olan bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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