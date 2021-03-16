Altay geliyor

TFF 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Altay, Süper Lig yarışında olduğunu kanıtladı. Giresunspor ve Tuzlaspor galibiyetlerini, 3-1'lik Balıkesirspor zaferiyle taçlandıran siyah-beyazlılar, lider Giresunspor'la puan farkını 3 haftada 15'ten 6'ya düşürdü. Altay, direkt ilk ikiden 18 yıldır hasretini duyduğu Süper Lig'e yükselme şansını da iyice artırdı. İzmir ekibinin teknik patronu Osman Özköylü ise 6. maçında 4. galibiyetini alarak takımının başarısında alkış topladı.



SIRA MENEMEN'DE

Balıkesirspor galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Sahada istediklerimizi yapan, topa sahip olan, kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir Altay takımı vardı. Gelişim sürecimiz çok olumlu ilerliyor. Aynı sonuçları almak en büyük temennimiz" dedi. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta derbide Menemenspor'u devirip serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Sarı kart cezalısı olan Berkay bu karşılaşmada forma giyemeyecek.