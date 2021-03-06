Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor Altınordu 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında sahasında 'yu ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bandırmaspor'un gollerini penaltıdan ve kaydetti. Altındordu'nun golleri ve 'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:08
Bandırmaspor Altınordu 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 25. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Konuk ekipte 37. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Bandırmaspor'da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda bir kişi eksik oynayan Bandırmaspor 59. dakikada 'nin penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. 64. dakikada Recep Aydın'ın asistini gole çeviren , Altınordu'yu 2-1 üstün duruma taşıdı. Zorlu müsabakanın 82. dakikasında maçın hakemi , Bandırmaspor lehine bir kez daha penaltı atışına hükmetti. Topun başına geçen penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Play-Off hattında yer alan Altınordu 45 puana ulaştı. Bandırmaspor'un puanı ise 32 oldu.

Gelecek maçta Bandırmaspor, 'a konuk olacak. Altınordu ise sahasında 'u ağırlayacak.

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