Bandırmaspor Altınordu 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Altınordu kozlarını paylaştı. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Konuk ekipte Recep Aydın 37. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Bandırmaspor'da Orhan Ovacıklı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda bir kişi eksik oynayan Bandırmaspor 59. dakikada Pote'nin penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. 64. dakikada Recep Aydın'ın asistini gole çeviren Ahmet Dereli, Altınordu'yu 2-1 üstün duruma taşıdı. Zorlu müsabakanın 82. dakikasında maçın hakemi Mert Güzenge, Bandırmaspor lehine bir kez daha penaltı atışına hükmetti. Topun başına geçen Rayo penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Play-Off hattında yer alan Altınordu 45 puana ulaştı. Bandırmaspor'un puanı ise 32 oldu.



Gelecek maçta Bandırmaspor, Giresunspor'a konuk olacak. Altınordu ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.