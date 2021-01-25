Haberler TFF 1.Lig Altınordu Menemenspor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de 18. hafta heyecanı ile arasında oynanan derbisiyle sona erdi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi konuk ekip Menemenspor 4-2'lik skorla kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:13
Altınordu Menemenspor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de iki ekibi ile , 18. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan derbiyi konuk ekip Menemenspor 4-2'lik skorla galip tamamladı.

Menemenspor'a üç puanı getiren golleri 51'de , 59'da , 76'da ve 83'te kaydetti.

Altınordu'nun golleri ise 52'de ile 82'de 'den geldi.

Menemenspor bu sonuçla puanını 19'a çıkarıp haftayı 14. sırada kapattı. 9. sırada yer alan Altınordu ise 28 puanda kaldı.

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