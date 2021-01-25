Altınordu Menemenspor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi Altınordu ile Menemenspor, 18. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan derbiyi konuk ekip Menemenspor 4-2'lik skorla galip tamamladı.

Menemenspor'a üç puanı getiren golleri 51'de Rıdvan Koçak, 59'da David Domgjoni, 76'da Tayfun Erdoğan ve 83'te Simon Zenke kaydetti.

Altınordu'nun golleri ise 52'de Ahmet Derel ile 82'de Hüsamettin Yener'den geldi.

Menemenspor bu sonuçla puanını 19'a çıkarıp haftayı 14. sırada kapattı. 9. sırada yer alan Altınordu ise 28 puanda kaldı.