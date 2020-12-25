Altay Ümraniyespor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Ümraniyespor, Altay Alsancak Stasyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Altay'ın golleri 11. dakikada Erhan Çelenk, 23. dakikada penaltıdan Paixao ve 78. dakikada Kappel'den geldi. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada penaltıdan Okan Derici'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği yakaladı. Ümraniyespor ise 16. maçında 17 puanda kaldı.

Altay, TFF 1. Lig'in 17. haftasında liderlik için kritik mücadelede Tuzlaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise aynı haftada sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Altay öne geçti. Rakip savunmada Alaaddin'in kaleci Ahmet'e göndermek istediği göğüs pasında araya giren Erhan dar açıdan topu filelere gönderdi: 1-0.



17'nci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Altay ceza sahasında Lokman'ın Glumac'a müdahalesi sonrası Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Okan, kaleci Cihan'ı avladı: 1-1.



23'üncü dakikada soldan Erhan'ın ortasında Alaaddin topu eliyle kesince bu kez Altay penaltı kazandı. Topun başına geçen Paixao, bir kez daha takımını öne geçirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.



61'inci dakikada soldan Akabueze'nin ortasında arka direkte Ercan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



65'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel, Glumac'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonu devam ettirdi. Kappel'in yerde yatarak yaptığı vuruşta kaleci Ahmet gole izin vermedi.



73'üncü dakikada konuk ekibin kazandığı frikikte Okan iyi vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.



74'üncü dakikada Altay gole yaklaştı. Alim'den sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Erhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.



78'inci dakikada sol kanattan Erhan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Kappel, sağdan ceza sahasına girip yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1. Altay maçı 3-1 kazandı.