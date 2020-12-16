Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Ak

'un yeni teknik direktörü

1. Lig ekibi , 'den boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, Başkent ekibinin bu sezonki 4. teknik direktörü oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:11
Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Ak

1. Lig ekibi , teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı 'in yerine, 38 yaşındaki Mehmet Ak'ın takımın başında olacağı ifade edildi.

Göreve başlayan yeni Mehmet Ak'ın yardımcılıklarını Hasan Vural (yardımcı antrenör), Bahaddin Türkarslan (atletik performans), Volkan Arat (atletik performans), Ahmet Özdemir (maç performans) ve Habip Anapal'ın (kaleci antrenörü) yapacağı aktarıldı.

TFF 1. Lig'de 13 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Ankaraspor, bu sezon 4. teknik direktörüyle çalışacak. Sezona Ali Güneş'le başlayan, İsmet Özdemir ve Mustafa Özer'le devam eden başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevini Mehmet Ak yürütecek.



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