Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Ak

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Ak'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı Mustafa Özer'in yerine, 38 yaşındaki Mehmet Ak'ın takımın başında olacağı ifade edildi.

Göreve başlayan yeni teknik direktör Mehmet Ak'ın yardımcılıklarını Hasan Vural (yardımcı antrenör), Bahaddin Türkarslan (atletik performans), Volkan Arat (atletik performans), Ahmet Özdemir (maç performans) ve Habip Anapal'ın (kaleci antrenörü) yapacağı aktarıldı.

TFF 1. Lig'de 13 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Ankaraspor, bu sezon 4. teknik direktörüyle çalışacak. Sezona Ali Güneş'le başlayan, İsmet Özdemir ve Mustafa Özer'le devam eden başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevini Mehmet Ak yürütecek.