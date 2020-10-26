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0-0 Menemenspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 7. haftasında ile Menemenspor karşı karşıya geldi. 'nda zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:26
Boluspor 0-0 Menemenspor | MAÇ SONUCU

1. Lig 7. haftasında ile Menemenspor kozlarını paylaştı.

'nda oynanan zorlu müdadele 0-0'lık beraberlikle sonuçla.

Bu skorun ardından Boluspor puanını 3'e Mememenspor da 6'ya yükseltti.

CEM ÇELİK KIZARDI

Menemenspor'un 18 yaşındaki futbolcusu , 62'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Rasheed'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

51. dakikada ara pasında topla buluşan Tidjani'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Şengül xx
Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Muhammed Bayır xxx, Aykut Demir xx, xx, xxx (Araz Abdullayev dk. 84 ?), xx, Marlinho xx (Burak Asan dk. 63 xx), Mihajlovic xx (Gökhan Sazdağı dk. 46 xx), Alican Özfesli xx, xx (Poepon dk. 46 x, dk. 71 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, , Muhammed Arslantaş, , Muhammed Gümüşkaya, Ali Keten
: Reha Kemal Erginer
Menemenspor: Selmani xx, Batuhan Adıgüzel xx, Ömer Şahbaş, Domgjonas xx, Rıdvan Koçak xx, Taşkın Çalış xx, Anaane xx (Yusuf Talum dk. 90 ?), Olatunbosun xx, Şeref Özcan xx (Cem Çelik dk. 46 xx), Tayfun Aydoğan xx, Rasheed xx (İbrahim Adamu dk. 70 xx)
Yedekler: Amir Güren, Murat Elkatmış, Bekir Can Sönmez, Furkan Bayır, İbrahim Çakır, Burak Albayrak, Kubilay Türk Yılmaz
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Kırmızı kart: Cem Çelik (dk. 62) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Rasheed, Cem Çelik (Menemenspor), Melih Okutan, Bekir Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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