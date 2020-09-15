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Hoş geldin Traore

1. ekibi , 30 yaşındaki forvet 'yi ettiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Hoş geldin Traore

1. ekibi , 30 yaşındaki forvet 'yi ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Traore!" ifadeleri kullanıldı. Traore, transferde emeği geçenlere teşekkür etti.