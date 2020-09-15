TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Lacina Traore'yi transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Traore!" ifadeleri kullanıldı. Traore, transferde emeği geçenlere teşekkür etti.