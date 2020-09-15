TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Lacina Traore'yi transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Traore!" ifadeleri kullanıldı. Traore, transferde emeği geçenlere teşekkür etti.
Hoş geldin Traore
TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Lacina Traore'yi transfer ettiğini duyurdu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50