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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'dan flaş karar! Yollar ayrıldı

Son dakika: ile yolları ayırdı

Son dakika: Bursaspor İrfan Buz ile yolları ayırdı

Son dakika haberi... 1. Lig ekibi , tenik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen ve 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'da ayrılık yaşandı.

Yeşik beyazlılar, teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

"NASİP OLMADI"

Maç sonrasında tecrübeli teknik direktör, "Kendi stadımızda oynadığımız maçlarda da çok net gol pozisyonları bulmuştuk. Nasip olmadı. Çok çok istediler ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" demişti.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 17:09
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