Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, tenik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırma kararı aldı.
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen ve 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bursaspor'da ayrılık yaşandı.
Yeşik beyazlılar, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırma kararı aldı.
"NASİP OLMADI"
Maç sonrasında tecrübeli teknik direktör, "Kendi stadımızda oynadığımız maçlarda da çok net gol pozisyonları bulmuştuk. Nasip olmadı. Çok çok istediler ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" demişti.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 17:09
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Bursaspor İrfan Buz ile yolları ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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