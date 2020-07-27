Son dakika: Bursaspor İrfan Buz ile yolları ayırdı

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen ve 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bursaspor'da ayrılık yaşandı.

Yeşik beyazlılar, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırma kararı aldı.

"NASİP OLMADI"

Maç sonrasında tecrübeli teknik direktör, "Kendi stadımızda oynadığımız maçlarda da çok net gol pozisyonları bulmuştuk. Nasip olmadı. Çok çok istediler ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" demişti.