Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı
Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele eden ve ligin corona virüsü nedeniyle tescil edilmesiyle 73 puanla bir üst lige yükselen Yılport Samsunspor'da 4 ayrılık birden yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 3. Lig'lerin oynanmaması kararı sonrasında liglerin tescil edilmesini bekleyen Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig için kadrosunu oluşturmaya başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden kiralık gelen Atabey Çiçek ile sözleşmesi sona erdiği için yol ayrımına giren kırmızı-beyazlılar, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ve İbrahim Halil Çolak ile de sözleşme yenilememe kararı aldı.
Yılport Samsunspor sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 4 futbolcuya bugüne kadar verdikleri emek dolayısıyla teşekkür edildi.
- 04.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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