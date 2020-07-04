Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da 4 ayrılık birden!

Yılport 'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

Bu sezon 2. Lig'de mücadele eden ve ligin corona virüsü nedeniyle tescil edilmesiyle 73 puanla bir üst lige yükselen Yılport 'da 4 ayrılık birden yaşandı.

() 2. Lig ve 3. Lig'lerin oynanmaması kararı sonrasında liglerin tescil edilmesini bekleyen Yılport , TFF 1. Lig için kadrosunu oluşturmaya başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden kiralık gelen Atabey Çiçek ile sözleşmesi sona erdiği için yol ayrımına giren kırmızı-beyazlılar, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ve İbrahim ile de sözleşme yenilememe kararı aldı.

Yılport Samsunspor sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 4 futbolcuya bugüne kadar verdikleri emek dolayısıyla teşekkür edildi.

  1. 04.07.2020
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