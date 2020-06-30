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30 Haziran 2020, Salı
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55'inci yaşını kutladı

Samsunspor 55'inci yaşını kutladı

, taraftarlar ile birlikte kuruluşunun 55’inci yıl dönümünü ve meşalelerle kutladı. Saat 20.55’de ilk meşaleyi  , ’nde yaktı.

'un kuruluşunun 55'inci yıl dönümü kutlamaları bugün saat 20.55'de 'nden atılan ile başladı.

'ın tesislerde ilk meşaleyi yakmasının ardından taraftarlar de evlerindeki balkonlardan, sokaklardan ve sitelerden kırmızı renkli meşaleler yakarak kutlamalara ortak oldu. Bazı taraftarlar da Nuri Asan Tesisleri'ne geldi.

"BU ŞEHRE BU TARAFTARA VERİLMİŞ SÖZÜMÜZ VAR"

Şampiyonluğun da özel bir günde geldiğini belirten Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Nice 55'inci yıllara. Bu kutlamalarla birlikte 'e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Seneye de inşallah şampiyon olup, bu güzel şehre Süper Lig'deki geçmişte yaşadığı o güzel günleri tekrar yaşatmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 55'inci yılımızda şampiyonluğun ilan edilmesi bizim için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Süper Lig'de ses getiren, Türk futboluna damga vuran Samsunspor'un bu yolculuğuna en hızlı şekilde devam ettirebilmek. O yüzden bundan sonra çok çalışacağız" dedi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 00:31
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