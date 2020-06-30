Samsunspor 55'inci yaşını kutladı
Samsunspor, taraftarlar ile birlikte kuruluşunun 55’inci yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı. Saat 20.55’de ilk meşaleyi teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri’nde yaktı.
Samsunspor'un kuruluşunun 55'inci yıl dönümü kutlamaları bugün saat 20.55'de Nuri Asan Tesisleri'nden atılan havai fişek ile başladı.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tesislerde ilk meşaleyi yakmasının ardından taraftarlar de evlerindeki balkonlardan, sokaklardan ve sitelerden kırmızı renkli meşaleler yakarak kutlamalara ortak oldu. Bazı taraftarlar da Nuri Asan Tesisleri'ne geldi.
"BU ŞEHRE BU TARAFTARA VERİLMİŞ SÖZÜMÜZ VAR"
Şampiyonluğun da özel bir günde geldiğini belirten Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Nice 55'inci yıllara. Bu kutlamalarla birlikte Süper Lig'e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Seneye de inşallah şampiyon olup, bu güzel şehre Süper Lig'deki geçmişte yaşadığı o güzel günleri tekrar yaşatmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 55'inci yılımızda şampiyonluğun ilan edilmesi bizim için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Süper Lig'de ses getiren, Türk futboluna damga vuran Samsunspor'un bu yolculuğuna en hızlı şekilde devam ettirebilmek. O yüzden bundan sonra çok çalışacağız" dedi.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 00:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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