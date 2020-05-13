Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da Sadık Dik'in yerine başkanlık görevine Mehmet Emin Katipoğlu getirildi. Katipoğlu, kulübü Ankaraspor adıyla mücadele ettiği dönemde amatör kümeden alıp Süper Lig'e kadar taşımayı başarmıştı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla başkan değişikliğine gidildi ve yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu oldu.
Osmanlıspor'un Ankaraspor adıyla mücadele ettiği dönemde takımı amatör kümeden alarak Süper Lig'e kadar çıkarma başarısı gösteren Katipoğlu'nun, tekrar bu görevi üstleneceği vurgulandı.
Ankaraspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra futboldan kopmayan ve Yeni Malatyaspor'da da başkanlık görevini üstlenen Mehmet Emin Katipoğlu, takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmış, bu kulvarda da play-off oynatma başarısı göstermişti.
Aynı zamanda Yeni Malatyaspor, Katipoğlu başkanlığında 2. Lig'de olduğu dönemde Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda eleyerek adından söz ettirmişti.
- 13.05.2020
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