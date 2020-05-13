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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'un yeni başkanı

Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu

1. Lig ekiplerinden 'da Sadık Dik'in yerine başkanlık görevine getirildi. Katipoğlu, kulübü Ankaraspor adıyla mücadele ettiği dönemde amatör kümeden alıp 'e kadar taşımayı başarmıştı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla başkan değişikliğine gidildi ve yeni başkanı oldu.

'un Ankaraspor adıyla mücadele ettiği dönemde takımı amatör kümeden alarak 'e kadar çıkarma başarısı gösteren Katipoğlu'nun, tekrar bu görevi üstleneceği vurgulandı.

Ankaraspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra futboldan kopmayan ve 'da da başkanlık görevini üstlenen Mehmet Emin Katipoğlu, takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmış, bu kulvarda da play-off oynatma başarısı göstermişti.

Aynı zamanda Yeni Malatyaspor, Katipoğlu başkanlığında 2. Lig'de olduğu dönemde Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve 'yi 'nda eleyerek adından söz ettirmişti.

  1. 13.05.2020
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