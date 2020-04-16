Cenk Özkaçar'ın hayali A Milli Takım - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Cenk Özkaçar'ın hayali A Milli Takım

'ın hayali A

Cenk Özkaçar'ın hayali A Milli Takım

Altay'ın genç stoperi hayalini açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu takımıyla 'e çıkmayı hedeflerken, A 'da forma giymek istediğini söyledi.

, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, takımda stoper pozisyonunda oynayan , Abdülkerim Bardakcı, Hamit Yıldız ve Gençer Cansev'den çok şey öğrendiğini belirtti.

Onlarla şampiyonluklar yaşadığını aktaran Cenk Özkaçar, "Ümit 'a çağrılmıştım. Fakat en büyük hayalim Altay ile 'de forma giyip sonra da A Milli Takım'da oynamak." ifadelerini kullandı.

Cenk Özkaçar, teknik direktör 'ın verdiği program dahilinde idmanlarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tüm dünyayı etkiledi ve futbol da bundan etkilendi. Yalçın Koşukavak hocamızın gelişinden sonra takım olarak iyi bir form grafiği yakalamıştık. İlk ikiden Süper Lig hesapları yapıyorduk. Ancak liglere ara verildi. Bu durum psikolojik olarak beni üzdü çünkü hedefe kilitlenmiştik. Tüm olumsuzluklara rağmen Altay Spor Kulübü olarak yaşanan süreci iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve çalışmalarımıza başlarız."

  1. 16.04.2020
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