Cenk Özkaçar'ın hayali A Milli Takım
Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar hayalini açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu takımıyla Süper Lig'e çıkmayı hedeflerken, A Milli Takım'da forma giymek istediğini söyledi.
Cenk Özkaçar, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, takımda stoper pozisyonunda oynayan İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Hamit Yıldız ve Gençer Cansev'den çok şey öğrendiğini belirtti.
Onlarla şampiyonluklar yaşadığını aktaran Cenk Özkaçar, "Ümit Milli Takım'a çağrılmıştım. Fakat en büyük hayalim Altay ile Süper Lig'de forma giyip sonra da A Milli Takım'da oynamak." ifadelerini kullandı.
Cenk Özkaçar, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın verdiği program dahilinde idmanlarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tüm dünyayı etkiledi ve futbol da bundan etkilendi. Yalçın Koşukavak hocamızın gelişinden sonra takım olarak iyi bir form grafiği yakalamıştık. İlk ikiden Süper Lig hesapları yapıyorduk. Ancak liglere ara verildi. Bu durum psikolojik olarak beni üzdü çünkü hedefe kilitlenmiştik. Tüm olumsuzluklara rağmen Altay Spor Kulübü olarak yaşanan süreci iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve çalışmalarımıza başlarız."
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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