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16 Nisan 2020, Perşembe
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Sabrın sonu Yusuf

Sabrın sonu Yusuf

Altınordu'da profesyonel olan stoper , A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kaptı.

Altınordu'da profesyonel olan stoper , A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kaptı. 2015'te henüz 17 yaşında A takıma giren Yusuf, bu sezon 14 lig, 4 kupa maçında oynadı. Savunma oyuncusu, bu maçların son ikisinde ilk 11'de forma giymeyi başardı.
  1. 16.4.2020
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