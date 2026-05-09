Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor'u yense de yetmedi!

Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ancak şampiyonluk için yeterli olmadı. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 22:00 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 22:23
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13. ile 71. dakikalarda Fred ve 56. dakikada Archie Brown kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 73 puana yükseldi ancak Galatasaray'ın Hesap.com Antalyaspor'u mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk şansı kalmadı ve sezonu 2. sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bardhi'nin şutu üstten auta gitti.

13. dakikada orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred topu sürerek ceza sahasına taşıdı. Fred'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.

45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred'in ortasında ceza sahası içerisinde topa bekletmeden vuran Kerem'in şutunu kaleci Bahadır çeldi.

47. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fred'in şutunda kaleci Bahadır topu çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda top direğe çarparak auta gitti.

56. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Brown'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

71. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

