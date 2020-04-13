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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Berkay: Evin senin kalen

Berkay: Evin senin kalen

'nun tecrübeli ismi , "Evimiz bizim kalemiz ve onu korumalıyız" uyarısında bulundu. 1 aydır karantinada bulunan Berkay, " virüse karşı savaşıyoruz. çıkarak bu savaşı kazanamayız. Bizim önce kalemizi, yani evimizi koruyarak zafer elde etmemiz gerekiyor" dedi.

'nun tecrübeli ismi , "Evimiz bizim kalemiz ve onu korumalıyız" uyarısında bulundu. 1 aydır karantinada bulunan Berkay, " virüse karşı savaşıyoruz. çıkarak bu savaşı kazanamayız. Bizim önce kalemizi, yani evimizi koruyarak zafer elde etmemiz gerekiyor" dedi.
  1. 13.4.2020
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