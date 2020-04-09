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09 Nisan 2020, Perşembe
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kalacak

1. Lig ekibi golcüsü 'le da yola devam kararı aldı.

1. Lig ekibi golcüsü 'le da yola devam kararı aldı. Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli futbolcuyla 2 yıllık mukavele yenilemesi bekleniyor. 30 yaşındaki santrfor bu sezon 25 maçta 4 kez fileleri sarstı.
  1. 9.4.2020
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