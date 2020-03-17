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17 Mart 2020, Salı
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Çotanak savaşacak

Çotanak savaşacak

Osmanlı’yla berabere kalan ’da başkan , play-off’ta yer almak için savaşacaklarını ifade etti.

Giresunspor'da kulüp başkanı , Osmanlı deplasmanından bir puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Eren, Osmanlı karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Play-off potasından kopmama adına bizim için çok önemliydi. Kazanmak için 'ya gitmiştik. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Play-off'ta yer almak için savaşacağız" diye konuştu.
  1. 17.3.2020
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