İstanbulspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. İstanbulspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Adanaspor'un kazanamama serisi 5 maça çıktı.

İstanbulspor'da Onur Ergun, 30. dakikada attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi.

İstanbulspor bu sonuç ile puanını 31'e çıkardı ve kendisine 12. sırada yer buldu. Konuk ekip Adanaspor ise; bu sonuç ile 18 puanda kaldı. Adana ekibi 17. sırada kalarak küme düşme hattında kalmaya devam etti.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, Bursaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise; 26. haftada sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Cajic (Dk. 29 Kağan Miray Bağış), Issah (Dk. 75 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 61 Diouf)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver (Dk. 67 Evren Korkmaz), Diop (Dk. 87 Samican Keskin), Ahmet Dereli, Bagayoko, Hakan Barış (Dk. 81 Mbilla), Roni, Eze

Gol: Dk. 30 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Canberk Dilaver, Dk. 62 Diop (Adanaspor), Dk. 90+5 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)