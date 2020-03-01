İstanbulspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Ligin 25'inci haftasında İstanbulspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 30'uncu dakikada İrfan Can Eğribayat kendi kalesine attı. Bu sonuçla Fatih Tekke'nin takımı puanını 31'e çıkardı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. İstanbulspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Adanaspor'un kazanamama serisi 5 maça çıktı.
İstanbulspor'da Onur Ergun, 30. dakikada attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi.
İstanbulspor bu sonuç ile puanını 31'e çıkardı ve kendisine 12. sırada yer buldu. Konuk ekip Adanaspor ise; bu sonuç ile 18 puanda kaldı. Adana ekibi 17. sırada kalarak küme düşme hattında kalmaya devam etti.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, Bursaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise; 26. haftada sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna
İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Cajic (Dk. 29 Kağan Miray Bağış), Issah (Dk. 75 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 61 Diouf)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver (Dk. 67 Evren Korkmaz), Diop (Dk. 87 Samican Keskin), Ahmet Dereli, Bagayoko, Hakan Barış (Dk. 81 Mbilla), Roni, Eze
Gol: Dk. 30 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Canberk Dilaver, Dk. 62 Diop (Adanaspor), Dk. 90+5 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)
- 01.03.2020
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