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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor'dan kritik galibiyet!

İstanbulspor 1-0 | MAÇ SONUCU

İstanbulspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

1. Ligin 25'inci haftasında İstanbulspor sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 30'uncu dakikada kendi kalesine attı. Bu sonuçla 'nin takımı puanını 31'e çıkardı.

1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile , Stadyumu'nda karşılaştı. İstanbulspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Adanaspor'un kazanamama serisi 5 maça çıktı.

İstanbulspor'da Onur Ergun, 30. dakikada attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi.

İstanbulspor bu sonuç ile puanını 31'e çıkardı ve kendisine 12. sırada yer buldu. Konuk ekip Adanaspor ise; bu sonuç ile 18 puanda kaldı. Adana ekibi 17. sırada kalarak küme düşme hattında kalmaya devam etti.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, Bursaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise; 26. haftada sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, , , Cajic (Dk. 29 Kağan Miray Bağış), Issah (Dk. 75 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 61 Diouf)

Adanaspor: , Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, , (Dk. 67 Evren Korkmaz), Diop (Dk. 87 Samican Keskin), Ahmet Dereli, Bagayoko, Hakan Barış (Dk. 81 Mbilla), Roni, Eze

Gol: Dk. 30 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Canberk Dilaver, Dk. 62 Diop (Adanaspor), Dk. 90+5 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

  1. 01.03.2020
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