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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor MAÇ SONUCU

3-1 MAÇ SONUCU

Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor MAÇ SONUCU

1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor, sahasında 'u , Taşkın ve Sikiru'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Düşme hattındaki Eskişehir ise 2 hafta sonra yenildi.

1'inci Lig'de geçen hafta Akhisarspor deplasmanından 1 puan çıkaran , 2 haftadır kazanan düşme potasındaki 'u evinde 3-1 yenerek 5 maç sonra kazandı. Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri, 7'nci dakikada , 65'te penaltıdan Taşkın, 90+2'nci dakikada Sikiru kaydetti. Konuk Eskişehirspor'un tek sayısı 84'te Cemali'den geldi. Bu sonuçla 32 puana yükselen Menemenspor maç fazlasıyla Play-Off barajına girdi. Eskişehirspor ise 16 puanda düşme hattından çıkamadı.

Maçtan dakikalar

2'de Mustafa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci çizgi üzerinde topu ayaklarıyla çıkardı.
7'de Menemenspor öne geçti. Tayfun'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan 'ün şutunda savunma topu çizgiden çıkardı. Boşta kalan topu Samed Ali kafayla ağlara yolladı: 1-0.
13'te Ali Özgün'ün sağ çaprazdan şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.
44'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Alperen'in şutunda Menemenspor kalecisi Selmani gole izin vermedi.
56'da hızlı gelişen Menemenspor atağında Samed Ali soldan ortaladı, Ali Özgün altı pas üzerinden topa dokunamadı.
63'te Menemenspor lehine penaltı kararı verildi. Samed Ali'den aldığı pasla seri çalımlarla Eskişehirspor ceza alanına giren Ali Özgün düşürüldü. Maçın hakemi Burak Şeker beyaz noktayı gösterdi.
65'te Taşkın penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.
77'de Sikiru ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Nijeryalı futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
84'te Eskişehirspor umutlandı. Ceza yayı gerisinden serbest vuruşu kullanan Cemali, köşeden fileleri sarstı: 2-1.
90+2'de Menemenspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan Hüseyin'in pasına hareketlenen Sikiru, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-1.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 15.02.2020
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