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22 Aralık 2019, Pazar
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Manisa FK’da 3 isim ayrıldı

Manisa FK’da 3 isim ayrıldı

2. Grup'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. , ve 'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.

2. Grup'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. , ve 'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.

  1. 22.12.2019
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