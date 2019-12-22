Manisa FK’da 3 isim ayrıldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Manisa FK’da 3 isim ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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