Adana Demirspor’da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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’da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Adana Demirspor’da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

1. Lig ekiplerinden ’da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda ve ’in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.

1. Lig takımlarından 'da flaş iki ayrılık yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, ve 'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Orhan sol bek, Hakan ise sağ bek mevkiinde oynuyordu.

  1. 14.11.2019
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