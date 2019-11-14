Adana Demirspor’da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da flaş iki ayrılık yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Orhan sol bek, Hakan ise sağ bek mevkiinde oynuyordu.