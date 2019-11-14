Adana Demirspor’da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç’in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da flaş iki ayrılık yaşandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Orhan sol bek, Hakan ise sağ bek mevkiinde oynuyordu.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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