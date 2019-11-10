Demirspor'un efsane ismi Muharrem Gülergin'i anlatan belgeselin galası yapıldı
Adana Demirpor’un efsane isimlerinden 'Fofo' lakaplı Muharrem Gülergin’in hayatını anlatan belgesel Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösterimle seyircilerle buluştu.
Adana Demirspor'un efsane ismi "Fofo" lakaplı Muharrem Gülergin'in hayatını anlatan belgeselin galası yapıldı.
Galada konuşan "Fofo ve Bizim Çocuklar" belgeselinin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Murat Ayman, Adana dışında yaşayan Adanalılar olarak Adana'nın değerlerini daha yoğun yaşadıklarını ifade etti.
Adana'ya duydukları özlemle Adana için daha çok şey yapmak istediklerini vurgulayan Ayman, "Adana insanını kültürünü Adana'yı anlatan bir şeyler yapmak istiyordum. Projeye ilk olarak Adana Demirspor belgeseli çekerek başlamak istedim. Araştırmalarımı yaparken Adana Demirspor'un tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Muharrem Gülergin'e rastladım. Onun hayatını okudukça, onun hakkında bilgi aldıkça daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Gülergin'i anlatırsam Adana'yı anlatacaktım bizi anlatacaktım. Adana Demirspor'un görkemli tarihini, değerlerini yeni nesillere anlatmamız gerekiyor" dedi.
Galaya Adana Demirspor camiası ve taraftarlar katıldı.
- 10.11.2019
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Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Demirspor'un efsane ismi Muharrem Gülergin'i anlatan belgeselin galası yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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