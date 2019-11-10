Demirspor'un efsane ismi Muharrem Gülergin'i anlatan belgeselin galası yapıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Demirspor'un efsane ismi 'i anlatan belgeselin galası yapıldı

Demirspor'un efsane ismi Muharrem Gülergin'i anlatan belgeselin galası yapıldı

Demirpor’un efsane isimlerinden 'Fofo' lakaplı ’in hayatını anlatan belgesel Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösterimle seyircilerle buluştu.

'un efsane ismi "Fofo" lakaplı 'in hayatını anlatan belgeselin galası yapıldı.

Galada konuşan "Fofo ve Bizim Çocuklar" belgeselinin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Murat Ayman, dışında yaşayan Adanalılar olarak Adana'nın değerlerini daha yoğun yaşadıklarını ifade etti.

Adana'ya duydukları özlemle Adana için daha çok şey yapmak istediklerini vurgulayan Ayman, "Adana insanını kültürünü Adana'yı anlatan bir şeyler yapmak istiyordum. Projeye ilk olarak Adana Demirspor belgeseli çekerek başlamak istedim. Araştırmalarımı yaparken Adana Demirspor'un tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Muharrem Gülergin'e rastladım. Onun hayatını okudukça, onun hakkında bilgi aldıkça daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Gülergin'i anlatırsam Adana'yı anlatacaktım bizi anlatacaktım. Adana Demirspor'un görkemli tarihini, değerlerini yeni nesillere anlatmamız gerekiyor" dedi.

Galaya Adana Demirspor camiası ve taraftarlar katıldı.

  1. 10.11.2019
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