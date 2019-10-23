Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kararını askıya aldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, görevi bırakma kararını 1 ay ertelediğini duyurdu. 20 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından görevi bırakacağını açıklayan Sancak, bugün öğlen saatlerinden tekrar tweet atarak kararını 4 hafta askıya aldığını açıkladı.
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak istifa kararı aldığını bildirmişti. Başkan Sancak daha sonra bu kararını ertelediğini duyurdu.
Başkan Murat Sancak futbolculara sitem ettiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Çok değerli Adana Demirspor taraftarı bu sevgiye nail olmak herkese nasip olmaz biliyorum ve saygıyla eğiliyorum. Benim bu zamana kadar sabretmem, beni motive eden sizlersiniz. Benim bırakmak istememin tek sebebi maalesef futbolcularım, çok sevmeme rağmen sizleri beni çok üzdüler. Affınıza sığınarak ve size olan sevgim ve saygımdan dolayı kararımı 4 haftalığına askıya alıyorum. Umarım ve dilerim ki Allah'tan futbolcularımız gerçek karakterini ortaya koyarak Adana Demirspor'u hak ettiği yere taşırlar. Futbolcularıma da mesajım olsun. Benim kalmamı istiyorlarsa ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yapmazlarsa o zaman helalleşmek elzem olur. Çünkü bu evlatlarımda o karakter var sadece ortaya koymaları gerekir. Haydi bakalım. Neylerse mevlam güzel eylesin inşallah.
- 23.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 10:36
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