Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman... 

TFF 1. Lig'de oynanan Fatih Karagümrük-Osmanlıspor maçı yeşil sahalarda ender görünen ilginç anlara sahne oldu. Teknik direktör, takım kaptanı ve futbolcu olarak Fatih Karagümrük'te yer alan Erkan Zengin, ilk sınavında sahada ter döktü ve müthiş bir performansa imza attı. Peki, Erkan Zengin maçta neler yaptı? Kendi kararları ile maçı nasıl etkiledi? İşte Erkan Zengin'in maça damga vuran hareketleri ile Aykut Kocaman detayı...