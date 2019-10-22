Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman... 

Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman... 

TFF 1. Lig'de oynanan Fatih Karagümrük-Osmanlıspor maçı yeşil sahalarda ender görünen ilginç anlara sahne oldu. Teknik direktör, takım kaptanı ve futbolcu olarak Fatih Karagümrük'te yer alan Erkan Zengin, ilk sınavında sahada ter döktü ve müthiş bir performansa imza attı. Peki, Erkan Zengin maçta neler yaptı? Kendi kararları ile maçı nasıl etkiledi? İşte Erkan Zengin'in maça damga vuran hareketleri ile Aykut Kocaman detayı...

22 Ekim 2019 Salı 12:38 Güncelleme: 22.10.2019 12:38
Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman...

İstanbul ekibinde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak göreve başlayan Erkan Zengin, ilk 11'de sahaya çıktı.

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Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman...

Tecrübeli yıldız 43. dakikada kazanılan penaltının başına geçip ilk golünü attı. 77. dakikada bir kez daha sahne alan Erkan Zengin, takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi.

Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman...

34 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada ise kendisini oyundan çıkartıp alkışlattı.

Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman...

Bu durum birçok yoruma ve önemli detay da neden olurken özellikle sosyal medyada önemli gündem maddeleri arasına girdi. İşte o yorumlar ve bilgiler...

Herkes bunu konuşuyor... Ne yaptın Erkan Zengin! Aykut Kocaman...
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