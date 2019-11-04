Düello Es-Es'in

Aldığı puan silme cezaları nedeni ile ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor, Osmanlıspor'u konuk etti. Ev sahibi 17'de penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan uzun topu savunma oyuncusu Atakan önce meşin yuvarlağı Milinkovic'e kaybetti, ardından penaltı yaptırdı. Milinkovic takımını öne geçirdi: 1-0. 33'te sağdan Blagojevic serbest vuruş kullandı. Erdem dokundu. Kaleci Ekrem çıkardı, Mehmet Yiğit tamamladı: 1-1. 53'te soldan Cemali'nin ortasına Mevlüt dokundu Sekidika tamamladı: 2-1. 68'de Cemali 30-35 metrelik bir mesafeden müthiş bir şut çıkardı: 3-1. 72'de Oğuz ortaladı, Mevlüt aşırdı, Mertan dokundu: 3-2.