Düello Es-Es'in - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Düello Es-Es'in

Düello Es-Es'in

Düello Es-Es'in

Kırmızı-siyahlılar 17’de Milinkovic’in penaltısıyla öne geçti. 33’de Mehmet Yiğit denge getirdi. 53’te Sekidika, 68’de Cemali yazdı. 72’de Mertan skoru belirledi.

Aldığı puan silme cezaları nedeni ile ligde kalma savaşı veren , 'u konuk etti. Ev sahibi 17'de penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan uzun topu savunma oyuncusu Atakan önce meşin yuvarlağı Milinkovic'e kaybetti, ardından penaltı yaptırdı. Milinkovic takımını öne geçirdi: 1-0. 33'te sağdan Blagojevic serbest vuruş kullandı. Erdem dokundu. Kaleci Ekrem çıkardı, Mehmet Yiğit tamamladı: 1-1. 53'te soldan Cemali'nin ortasına Mevlüt dokundu Sekidika tamamladı: 2-1. 68'de Cemali 30-35 metrelik bir mesafeden müthiş bir şut çıkardı: 3-1. 72'de Oğuz ortaladı, Mevlüt aşırdı, Mertan dokundu: 3-2.

  1. 4.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Düello Es-Es'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN