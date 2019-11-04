Düello Es-Es'in
Kırmızı-siyahlılar 17’de Milinkovic’in penaltısıyla öne geçti. 33’de Mehmet Yiğit denge getirdi. 53’te Sekidika, 68’de Cemali yazdı. 72’de Mertan skoru belirledi.
Aldığı puan silme cezaları nedeni ile ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor, Osmanlıspor'u konuk etti. Ev sahibi 17'de penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan uzun topu savunma oyuncusu Atakan önce meşin yuvarlağı Milinkovic'e kaybetti, ardından penaltı yaptırdı. Milinkovic takımını öne geçirdi: 1-0. 33'te sağdan Blagojevic serbest vuruş kullandı. Erdem dokundu. Kaleci Ekrem çıkardı, Mehmet Yiğit tamamladı: 1-1. 53'te soldan Cemali'nin ortasına Mevlüt dokundu Sekidika tamamladı: 2-1. 68'de Cemali 30-35 metrelik bir mesafeden müthiş bir şut çıkardı: 3-1. 72'de Oğuz ortaladı, Mevlüt aşırdı, Mertan dokundu: 3-2.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Düello Es-Es'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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