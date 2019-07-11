Adana Demirspor Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mehmet Uslu, mavi-lacivertli takımın Adana'da sürdürdüğü kamp çalışmalarına katılacak.