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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'yu kadrosuna kattı

Adana Demirspor Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından transferde hız kesmiyor. Mavi-lacivertliler son olarak sol bek oyuncusu 'yu renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , sol bek oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon forması giyen 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mehmet Uslu, mavi-lacivertli takımın Adana'da sürdürdüğü kamp çalışmalarına katılacak.

  1. 11.07.2019
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