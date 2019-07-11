Adana Demirspor Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor transferde hız kesmiyor. Mavi-lacivertliler son olarak sol bek oyuncusu Mehmet Uslu'yu renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Mehmet Uslu, mavi-lacivertli takımın Adana'da sürdürdüğü kamp çalışmalarına katılacak.
- 11.07.2019
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austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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