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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'a Delph transferinde kötü haber

Galatasaray'a Delph transferinde kötü haber

'ın kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki İngiliz futbolcu 'te flaş bir gelişme yaşandı. yönetiminin takımda fazla forma şansı bulamayan deneyimli ismi iyi bir teklif gelmemesi durumunda bırakmak istemediği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın listesinde olduğu bildirilen İngiliz futbolcu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından Metro'da yer alan habere göre 'de menajer , yıldız futbolcuyu yüksek bir teklif gelmemesi durumunda bu yaz takımdan göndermek istemiyor.

Delph ile Everton ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ifade edilirken, oyuncunun transfer olmak istemesi durumunda kulübünü ikna etmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Geride bıraktığımız sezon çok fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekilen 29 yaşındaki futbolcunun, yeni gelen transferlerle rekabette işinin zor olduğu belirtildi.

21 MİLYON EURO ÖDEDİLER

İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye 11.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Aston Villa ise İngiliz oyuncu için Leeds United'a 9.5 milyon Euro ödemişti. 1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Hırslı ve mücadeleci futboluyla tanınıyor. Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Fabian Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıkabildi.

  1. 11.07.2019
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