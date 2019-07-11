Galatasaray'a Delph transferinde kötü haber
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki İngiliz futbolcu Fabian Delph'te flaş bir gelişme yaşandı. Manchester City yönetiminin takımda fazla forma şansı bulamayan deneyimli ismi iyi bir teklif gelmemesi durumunda bırakmak istemediği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu bildirilen İngiliz futbolcu Fabian Delph ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından Metro'da yer alan habere göre Manchester City'de menajer Pep Guardiola, yıldız futbolcuyu yüksek bir teklif gelmemesi durumunda bu yaz takımdan göndermek istemiyor.
Delph ile Everton ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ifade edilirken, oyuncunun transfer olmak istemesi durumunda kulübünü ikna etmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Geride bıraktığımız sezon çok fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekilen 29 yaşındaki futbolcunun, yeni gelen transferlerle rekabette işinin zor olduğu belirtildi.
21 MİLYON EURO ÖDEDİLER
İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye 11.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Aston Villa ise İngiliz oyuncu için Leeds United'a 9.5 milyon Euro ödemişti. 1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Hırslı ve mücadeleci futboluyla tanınıyor. Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Fabian Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıkabildi.
- 11.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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