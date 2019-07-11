Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: '5 milyon Euro isteriz' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: "5 milyon Euro isteriz"

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon yeniden şampiyonluk yaşamak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, Muslera'ya yedek aramaya devam ediyor. Fatih Terim'in listesinde bulunan kaleci için de girişimler başladı. Fakat Galatasaray'ın teklifine şoke eden bir yanıt geldi. Terim'in kadroda görmek istediği kaleci için 5 milyon Euro talep edildi. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: 5 milyon Euro isteriz

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: 5 milyon Euro isteriz

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak Cimbom'da yeni isimle ryakında kadroya dahil edilecek.

Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: 5 milyon Euro isteriz

Birçok futbolcu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda sürpriz isimler gündeme geldi.

Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: 5 milyon Euro isteriz

Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim albayrak içe transferleri bitirmek için girişimlerini arttırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: 5 milyon Euro isteriz

Uzun bir süredir Muslera'nın alternatifi arayan, fakat henüz resmi bir adım atmayan Galatasaray nihayet ikinci kalecisini buldu.

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