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Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: "5 milyon Euro isteriz"
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon yeniden şampiyonluk yaşamak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, Muslera'ya yedek aramaya devam ediyor. Fatih Terim'in listesinde bulunan kaleci için de girişimler başladı. Fakat Galatasaray'ın teklifine şoke eden bir yanıt geldi. Terim'in kadroda görmek istediği kaleci için 5 milyon Euro talep edildi. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak Cimbom'da yeni isimle ryakında kadroya dahil edilecek.
Birçok futbolcu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda sürpriz isimler gündeme geldi.
Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim albayrak içe transferleri bitirmek için girişimlerini arttırdı. İşte detaylar...
Uzun bir süredir Muslera'nın alternatifi arayan, fakat henüz resmi bir adım atmayan Galatasaray nihayet ikinci kalecisini buldu.