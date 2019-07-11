Galatasaray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında , Avusturya’daki yurt dışı kampında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak.

, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 'nın RasenBallsport Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Alman ekibi, Bundesliga'da 2018-2019 sezonunu ve 'un arkasından üçüncü sırada bitirerek ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan RB Leipzig, Almanya Kupası'nı da finalde Bayern Münih'e kaybederek ikinci basamakta tamamlamıştı.

Galatasaray ile RB Leipzig daha önce bir kez birbirlerine rakip oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'da gerçekleşen özel müsabaka karşılıklı birer golün ardından beraberlikle tamamlanmıştı.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek olan sarı-kırmızılılar, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.

  1. 11.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN