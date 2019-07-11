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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'da kombineler 32 bine ulaştı

Galatasaray'da kombineler 32 bine ulaştı

'ın Stadyumu'ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombinelere yoğun ilgi gösteriyor. Galatasaray'da 2019-2020 futbol sezonu için 32 bin kombine satıldığı açıkladı.

'ın Stadyumu'ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombinelere yoğun ilgi gösteriyor. 11 Haziran Salı günü başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunu kıran Galatasaray, kombine kart genel satış dönemi sayısında da rekora koşuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede 32 bin kombine aldı.
Kombine alan taraftarlar, Galatasaray'ın iç sahada oynayacakları , Şampiyonlar Ligi ve 'ndaki maçlarını izleyebilecek.

Sarı-kırmızılılar, kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımızın Türk Telekom Stadyumu'nda elde edeceği yepyeni zaferlerine ortak olmak isteyen taraftarlarımız yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz" denildi.

  1. 11.07.2019
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