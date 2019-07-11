Galatasaray'da kombineler 32 bine ulaştı
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombinelere yoğun ilgi gösteriyor. Galatasaray'da 2019-2020 futbol sezonu için 32 bin kombine satıldığı açıkladı.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombinelere yoğun ilgi gösteriyor. 11 Haziran Salı günü başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunu kıran Galatasaray, kombine kart genel satış dönemi sayısında da rekora koşuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede 32 bin kombine aldı.
Kombine alan taraftarlar, Galatasaray'ın iç sahada oynayacakları Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarını izleyebilecek.
Sarı-kırmızılılar, kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımızın Türk Telekom Stadyumu'nda elde edeceği yepyeni zaferlerine ortak olmak isteyen taraftarlarımız yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz" denildi.
- 11.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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