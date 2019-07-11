Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim liderliğinde eksik mevkiler için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından forvet hattına takviye yapmak için vitesi yükseltti. Uruguay'ın 'Yeni Suarez'i olarak görülen genç isim için temaslarda bulunan Cimbom bu transferi bitirmeye yakın. İşte detaylar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:06 Güncelleme: 11.07.2019 20:06
Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor, Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı...

Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar, golcü arayışlarını hızlandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN