Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim liderliğinde eksik mevkiler için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından forvet hattına takviye yapmak için vitesi yükseltti. Uruguay'ın 'Yeni Suarez'i olarak görülen genç isim için temaslarda bulunan Cimbom bu transferi bitirmeye yakın. İşte detaylar...