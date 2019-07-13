Galatasaray'ın Fabian Delph ısrarı sürüyor!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Fernando Reges ve Badou Ndiaye ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, özellikle orta saha mevkine takviye yapmak istiyor. Bu mevki için adayları belirleyen Terim ve ekibi transferi bir an önce gerçekleştirerek takıma uyum sürecini atlamasını istiyor. Adaylar arasında taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin İngiliz yıldızı Fabian Delph. 29 yaşındaki yıldız isim için Galatasaray cephesini sevindiren bir gelişme yaşandı. Fotomac.com.tr son dakika Galatasaray haberleri...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





