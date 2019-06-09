İstanbulspor'da çifte ayrılık
09 Haziran 2019, Pazar
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'da çifte ayrılık

İstanbulspor'da çifte ayrılık

, tecrübeli futbolcular ve ile yollarını ayırdığını açıkladı. 1. Lig'de mücadele veren ve sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor'da iki ayrılık yaşandı.

, tecrübeli futbolcular ve ile yollarını ayırdığını açıkladı.
1. Lig'de mücadele veren ve sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor'da iki ayrılık yaşandı. Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde sarı-siyahlılar, 30 yaşındaki Arif Morkaya ve 31 yaşındaki Murat Duruer ile yolların ayrıldığını açıkladı. İki oyuncuya da takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi.
  1. 09.06.2019
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