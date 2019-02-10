Altay deplasmanda güldü

MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Adanaspor'da taç atışını kullanan Göksü, topu Kone'ye gönderdi. Topu önüne alan Kone, ceza sahasının hemen önünden ara pasıyla Bumba'yı gördü. Bumba altı pastan yaptığı plase vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Adanaspor'da sağ kanatta topla buluşan Ahmet, uzak köşeye orta yaptı. Topu kontrol eden Bumba'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.

27. dakikada Adanaspor'da sol kanattan çalımlarla gelen Hakan, ceza sahasının hemen önündeki Kone'ye yerden pasla topu gönderdi. Topu kontrol eden Kone'nin şutunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

33. dakikada Adanaspor'da orta alanda topla buluşan Kone, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kone'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Gökhan, sert bir şut attı, top direkten oyun alanına geri döndü. Devamında topu alan Bumba, pozisyondan yararlanamadı.

35. dakikada Adanaspor'da Ahmet sağ kanattan çalımlarla topu ceza sahasına kadar götürdü. Ahmet, düzgün bir pasla topu Gökhan'la buluşturdu. Gökhan'ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

54. dakikada Altay'da Kappel'in ortasında topla buluşan Paixao'nun topuk vuruşuyla şut denemesinde top, Adanaspor savunmasından döndü. Altı pasta topu alan Helder'in şutunda top, Adanasporlu Onur'a çarparak ağlarla buluştu. 2-1

56. dakikada Altay'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Paixao'nun şutunda top kaleci İrfan'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Helder'in şutunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Altay'da orta sahanın önünden Tatos'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte İbrahim'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

75. dakikada Altay atağında solda topla buluşan Kappel hızla ceza sahasına içeri girdi ve vuruşunu yaptı. Top köşeden ağlarla buluştu. 2-2

84. dakikada Altay'ın sol kanattan atağında Kappel'in içeri gönderdiği topu Adanaspor kalecisi İrfan kontrol edemedi. Paixao önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. 2-3



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Emrah Ünal xx, Kemal Mavi xx

Adanaspor: İrfan xx, Göksu xx, Veli x, Onur xx, Özkan xx, Hakan xx, Bumba xx (İhsan Göktaş dk. 62 x), Gökhan xx, Ahmet x (Eren dk. 82 x), Bagayoko xx, Kone x (Feczesin dk. 76 x)

Yedekler: Enes, Anıl, Doğanay

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Altay: Emre xx, Yasin x, İbrahim xx, Gençer xx, Özgür xx, Helder xxx, Hüsamettin x (İbrahim dk. 65 x), Ferhat x (Merter dk. 45 x), Tatos xxx, Paixao xxx, Kappel xx (İhsan Deniz dk. 90+5 ?)

Yedekler: Aydın, Serkan, Ulaş, Mustafa

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Bumba (dk. 12), Gökhan (dk. 35) (Adanaspor), Helder (dk. 54), Kappel (dk. 75), Paixao (dk. 84) (Altay)

Sarı Kartlar: Gökhan, Özkan, İhsan Göktaş, Hakan, Veli (Adanaspor), Özgür, Paixao (Altay)

