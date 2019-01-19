Elazığspor’da aday çıkmadı kayyum zımnen devam edecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul 68 delegenin katılım sağlamasıyla başladı. Divan başkanlığını Galip Belhan, katip üyeliklerini ise Asaf Varol ve Zafer Yetiş'in yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da Kayyum Faaliyet Raporu Başkan Devecioğlu tarafından okundu ve ibra edildi. Devecioğlu kulübün güncel borç miktarının 46 Milyon TL olduğunu açıkladı.



Daha sonra ise gündemin bir diğer maddesi olan Kayyumluk süresince gelir gider tablosunun okundu ve ibra edildi. Seçimler, Yetkilendirilmeler bölümünde divana bir adet yönetim listesi sunulmasına rağmen, divan heyetince tüzüğü aykırı bulunduğu için kabul görmedi. Genel Kurul'un Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Kayyum Başkanı Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Transfere engel borcun ödenmesi halinde takımın geleceğinin aydınlık olduğunu söyleyen Devecioğlu, "Alacaklılara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Destek versinler bize, bu gemi batarsa herkes batar. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan edindiğimiz son bilgiye göre transfere engel borç 13.5 Milyon TL. Tahtayı açamazsak Elazığspor kapanabilir, bu takımla devam edip düşebiliriz. Kapanmaması için fedakarlık edeceğiz" dedi.



Son olarak Divan Başkanı Galip Belhan, aday çıkmadığı için kayyum başkanı Devecioğlu'nun göreve zımnen devam edeceğini açıkladı.

